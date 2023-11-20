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07:02, 20 ноября 2023Из жизни

Медсестра занялась сексом с психически больным пациентом

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

В Великобритании медсестра психбольницы избежала тюрьмы после сексуальной связи с пациентом. Об этом сообщает Greenock Telegraph.

37-летняя Джилл Макларен познакомилась с пациентом психиатрической клиники в шотландском городе Глазго в июле 2018 года. Медсестра начала общаться с мужчиной, когда узнала, что они оба любят заниматься фитнесом. Благодаря общему интересу она быстро сблизилась и начала флиртовать с ним. Чтобы чаще видеться с мужчиной, Макларен стала дежурить в отделении, где он проходил лечение.

Через некоторое время медсестра начала целоваться с жертвой втайне от коллег и других пациентов. Однажды во время ночной смены она разбудила мужчину и занялась с ним сексом в его палате. Позже она привела психически больного пациента к себе домой и снова вступила с ним в интимную близость. Их отношения продолжались до августа 2019 года, пока между ними не произошла ссора. После конфликта Макларен перестала общаться с мужчиной. «Она сказала ему, что это неправильно, и так продолжаться больше не может. Но он ее запугал. Он угрожал, что если она прекратит отношения, то он расскажет о них другим сотрудникам клиники», — сказал адвокат медсестры в суде.

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Вскоре об их отношениях узнал персонал клиники. Медсестру арестовали, и она призналась, что занималась сексом с пациентом. Ее приговорили к 180 часам неоплачиваемых работ и 18 месяцам нахождения под надзором. Кроме того, в течение пяти месяцев ей запрещено выходить из дома с девяти часов вечера до шести часов утра во все дни кроме субботы. Макларен также была внесена в реестр сексуальных преступников на 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница дважды занялась сексом со школьником и избежала тюрьмы. 33-летняя Шивон Маклин познакомилась с 15-летним юношей, когда готовила к поступлению в университет его родственника.

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