Под Москвой школьница сломала позвоночник на праздновании дня рождения

Под Москвой девочка сломала позвоночник, отмечая день рождения в картинг-центре

В Подмосковье девочка сломала позвоночник на праздновании своего 12-летия. Ребенок получил травму в картинг-центре, сообщает Telegram-канал Shot.

Девочка не справилась с управлением и въехала в стоявшего к ней спиной инструктора. Мужчина не смог устоять на ногах и упал на ребенка.

Именинница пожаловалась на боль, однако не хотела прерывать праздник, отмечает канал. Родители обратились в больницу только спустя два часа. Врачи диагностировали у россиянки компрессионный перелом нескольких позвонков.

Ранее аналогичный случай произошел в Петербурге, где подросток сломал позвоночник на американских горках. Мальчик почувствовал себя плохо сразу после того, как прокатился на аттракционе.