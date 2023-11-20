Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 20 ноября 2023Мир

Названа цель визита главы Пентагона на Украину

Политолог Журавлев связал визит главы Пентагона на Украину с поставками оружия
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин мог прибыть на Украину либо для обсуждения синхронизации поставок вооружений в условиях ограниченных возможностей, либо с целью обсуждения их полного прекращения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Цель переговоров — либо синхронизация поставок вооружений, либо их прекращение. Либо американцы решили закончить историю с поддержкой, либо хотят согласовать, как в условиях ограниченных возможностей можно помочь Украине», — считает Журавлев.

По его мнению, личный визит шефа Пентагона нужен на случай, если украинское руководство потребуется на что-то уговаривать. Речь, в частности, о полном отказе США от поддержки страны.

«Очень многие в США устали от поддержки Украины. Но трудно сказать, согласится ли руководство страны ее прекратить до выборов. Ведь [прекращение будет означать фактическое признание поражения Украины], что не вызовет радости в определенных элитных кругах», — заметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Остин написал в соцсети Х, что прибыл в Киев. По его словам, США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России как сейчас, так и в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде. За что наказали прославленную гимнастку?

      Воспоминания Байдена о «былых временах» надоели молодым избирателям

      Израиль приостановил боевые действия в Палестине

      Врач перечислил способы предотвратить развитие распространенного вида аллергии

      Популярный стендап-комик рассказал об алкогольной зависимости

      «Почта России» выставила свои помещения в историческом здании на аукцион

      Выручка российских угольных предприятий рухнула

      Российские компании затянули с выплатой налога на сверхприбыль

      Названа цель визита главы Пентагона на Украину

      В Кремле оценили влияние России на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости