Названа цель визита главы Пентагона на Украину

Политолог Журавлев связал визит главы Пентагона на Украину с поставками оружия

Глава Пентагона Ллойд Остин мог прибыть на Украину либо для обсуждения синхронизации поставок вооружений в условиях ограниченных возможностей, либо с целью обсуждения их полного прекращения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Цель переговоров — либо синхронизация поставок вооружений, либо их прекращение. Либо американцы решили закончить историю с поддержкой, либо хотят согласовать, как в условиях ограниченных возможностей можно помочь Украине», — считает Журавлев.

По его мнению, личный визит шефа Пентагона нужен на случай, если украинское руководство потребуется на что-то уговаривать. Речь, в частности, о полном отказе США от поддержки страны.

«Очень многие в США устали от поддержки Украины. Но трудно сказать, согласится ли руководство страны ее прекратить до выборов. Ведь [прекращение будет означать фактическое признание поражения Украины], что не вызовет радости в определенных элитных кругах», — заметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Остин написал в соцсети Х, что прибыл в Киев. По его словам, США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России как сейчас, так и в будущем.