Шеф Пентагона прибыл в Киев

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с лидерами Украины

Шеф Пентагона Ллойд Остин написал в соцсети Х, что прибыл в Киев.

«Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами», — заявил он.

По его словам, США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России как сейчас, так и в будущем.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.