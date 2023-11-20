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10:36, 20 ноября 2023Мир

Шеф Пентагона прибыл в Киев

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с лидерами Украины

Фото: Jung Yeon-Je / Pool / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин написал в соцсети Х, что прибыл в Киев.

«Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами», — заявил он.

По его словам, США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России как сейчас, так и в будущем.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.

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      Анастасия Заикина
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