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16:34, 20 ноября 2023Забота о себе

Повар назвала неожиданный секрет нежного картофельного пюре

Повар Джилл: чтобы пюре было нежным, нужно варить картофель в молоке

Фото: Diliara Garifullina / Unsplash

Директор кулинарной школы и блогерша Роузи Джилл назвала рецепт нежного картофельного пюре. На ее ролик с неожиданным секретом обратило внимание издание The Sun.

Чтобы пюре было нежным, объяснила она, нужно варить картофель в молоке вместо воды. «Картофель — как макароны, он отдает жидкости, в которой готовится, крахмал. Он может стать настоящим жидким золотом: прекрасным, шелковистым, кремовым пюре», — предупредила Джилл.

После приготовления, продолжила повар, нужно оставить молоко в кастрюле и размять картофель прямо в нем — это придаст пюре мягкость, причем для приготовления блюда не нужно будет использовать никакие другие дополнительные ингредиенты.

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      Александра Лисица
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