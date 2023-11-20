Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 20 ноября 2023Мир

Правящая партия Венгрии призвала «не плясать под дудку» фон дер Ляйен

Reuters: в Венгрии развесили плакаты с призывом не подчиняться фон дер Ляйен

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» развесила на улицах страны плакаты с призывом не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, в преддверии начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне 2024 года в Венгрии установили рекламные плакаты с изображением фон дер Ляйен и Алекса Сороса, сына либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. «Давайте не будем плясать под их дудку», — гласит рекламный слоган.

Отмечается, что «Фидес» уже размещала подобные рекламные щиты в 2019 году, но тогда на них были изображены бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Джордж Сорос.

Также в публикации уточнили, что Венгрия станет центральной темой на следующем саммите Евросоюза в середине декабря из-за связей с Россией и скептицизма в отношении Украины.

Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что большинство европейцев на вопрос, желают ли они войны с Россией, ответят отрицательно.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Каждый день будут какие-то сюрпризы» Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине

      В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

      Кадыров позвал Путина в Чечню

      Заявившего об изнасиловании женщиной с топором россиянина увезли в полицию

      Дерипаска назвал условие конца экономики США

      Назван срок снижения ипотечных ставок

      Советника губернатора обвинили в раскрытии позиций российских войск в зоне СВО

      МИД обвинил ООН в проукраинской позиции

      ФСБ поймала обманувших детского омбудсмена Ингушетии на 200 тысяч рублей

      Блогерша отравилась угарным газом из-за безобидной привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости