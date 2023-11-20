Правящая партия Венгрии призвала «не плясать под дудку» фон дер Ляйен

Reuters: в Венгрии развесили плакаты с призывом не подчиняться фон дер Ляйен

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» развесила на улицах страны плакаты с призывом не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, в преддверии начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне 2024 года в Венгрии установили рекламные плакаты с изображением фон дер Ляйен и Алекса Сороса, сына либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. «Давайте не будем плясать под их дудку», — гласит рекламный слоган.

Отмечается, что «Фидес» уже размещала подобные рекламные щиты в 2019 году, но тогда на них были изображены бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Джордж Сорос.

Также в публикации уточнили, что Венгрия станет центральной темой на следующем саммите Евросоюза в середине декабря из-за связей с Россией и скептицизма в отношении Украины.

Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что большинство европейцев на вопрос, желают ли они войны с Россией, ответят отрицательно.