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15:51, 20 ноября 2023Мир

В Венгрии рассказали об отношении европейцев к войне с Россией

Советник премьера Венгрии: большинство европейцев не хотят войны с Россией

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Большинство европейцев при вопросе о желании войны с Россией ответят отрицательно. Такое мнение выразил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, передает ТАСС.

По словам политика, большинство граждан стран Европы разделяют позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине, потому что желают мира и не хотят прямого столкновения с Россией.

Орбан также рассказал, что большинство европейцев разделяют позицию венгерского народа по таким вопросам, как сохранение национального суверенитета и борьба с нелегальной миграцией. «На данный момент Венгрия является голосом европейского народа», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина очень далека от вступления в Европейский союз. Политик выступил против проведения переговоров с республикой о ее членстве в объединении.

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      Виктория Кондратьева
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