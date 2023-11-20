Бывший президент Бразилии попал под следствие из-за домогательств к киту

Бывший президент Бразилии Болсонару попал под следствие из-за преследования кита

Федеральная полиция Бразилии открыла дело в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару по подозрению в «преследовании» горбатого кита. Об этом сообщает The Guardian.

По информации правоохранителей, экс-президент попал под следствие, потому что нарушил закон во время отдыха на юго-восточном побережье Бразилии недалеко от города Сан-Себастьян. Именно там в июне человек, похожий на Болсонару, был замечен на гидроцикле примерно в 15 метрах от всплывшего на поверхность горбатого кита. Мужчина снимал животное на видео, в то время как кит демонстрировал поведение, которое ученые связывают с тревогой и дискомфортом. При этом самого водителя гидроцикла тоже сняли на видео.

Бразильское законодательство запрещает «домогательства к любым видам китообразных», таким, как дельфины или горбатые киты. Согласно правилам экологического агентства Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе чем на 100 метров. Также запрещено преследовать группы дельфинов или китов и создавать «чрезмерный шум — например, включать музыку, любые виды перкуссии или другие [звуки] в пределах 300 метров от любого китообразного».

Сам Болсонару, который в годы президентства получил прозвище «Капитан бензопила» за его антиэкологическую политику в отношении лесов Амазонии, отрицает свою вину. На встрече со сторонниками бывший президент обвинил политических противников и экологов в желании расправится с ним, вменяя ему в вину все новые преступления.

Ранее сообщалось, что выигравший президентские выборы в Аргентине эксцентричный правый политик Хавьер Милей создал пять клонов своего первого пса Конана. Президент считает своих псов главными советниками.