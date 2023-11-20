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12:45, 20 ноября 2023Путешествия

Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Путин отметил вклад работников транспортной отрасли в развитие экономики России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

В День работника транспорта глава государства отметил вклад этой сферы в развитие экономики страны и повышение качества жизни людей. Он добавил, что миллионы специалистов в области перевозок знают свое дело и трудятся с полной отдачей.

«Конечно, необходимо широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и эффективные механизмы государственно-частного партнерства», — заявил Путин. Он также обратил внимание на важность отраслевого образования и подготовки кадров.

Президент пожелал работникам транспорта здоровья и успехов на благо страны.

Ранее свое поздравление с Днем работника транспорта опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал столицу одним из самых удобных для жизни мегаполисов и отметил, что во многом это заслуга транспорта, который отвечает самым высоким мировым стандартам.

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      Мария Борисова
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