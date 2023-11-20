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20:27, 20 ноября 2023Забота о себе

Раскрыты действенные способы продлить половой акт

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Психотерапевт, сексолог Олег Гулько раскрыл два действенных метода, которые помогут продлить половой акт. Его слова приводит «Газета.Ru».

Гулько заявил, что первая техника предполагает стимуляцию партнершей полового члена мужчины до приближения семяизвержения. «Перед эякуляцией она кладет свою руку так, чтобы большой палец находился в области уздечки полового члена, остальные четыре пальца находились с противоположной стороны, следующим действием он производит несколько сильных сжатий, большим пальцем, по направлению к другим пальцем», — объяснил Гулько. По его словам, это упражнение позволит снизить степень сексуального напряжения у мужчины и тем самым увеличить продолжительность полового акта. Повторять его надо от трех до пяти раз.

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Второй эффективной техникой Гулько назвал методику сексолога Симмонса, состоящую из пяти этапов, каждый из которых должен завершаться семяизвержением. По его словам, первый этап заключается в стимуляции мужчиной полового члена сухой рукой на протяжении до 15 минут, с сохранением эрекции и без семяизвержения. При этом эякуляцией должен завершиться лишь третий раз, подчеркнул сексолог.

На втором этапе, продолжил Гулько, мужчина делает то же самое, но с применением лубриканта. Третий и четвертый шаги, по его словам, повторяют первые два, только на этот раз гениталии партнера стимулирует женщина. «Пятый этап — это половой акт в позе наездницы, при приближении эякуляции движения прекращаются или выполняются с прерыванием. Продолжительность — до 15 минут с сохранением эрекции без эякуляции в трех попытках подряд, после последней должно произойти семяизвержение», — добавил сексолог.

В заключение Гулько отметил, что помимо этих двух техник существует еще и множество других. В частности, для увеличения продолжительности полового контакта можно использовать презерватив с анестетиком, технику «старт-стоп», кремы и мази с лидокаином, а также чаще заниматься сексом.

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      Наталья Обрядина
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