Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:21, 20 ноября 2023Забота о себе

Раскрыты плюсы отношений с любителями видеоигр

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Психотерапевт Эмили Купер уверена, что видеоигры ничем не хуже большинства других увлечений, более того, они могут быть даже полезны для брака. Плюсы отношений с геймерами она раскрыла в беседе с изданием New York Post.

Купер отметила, что ей нравится, когда ее муж играет в видеоигры, так как у нее появляется время для своих увлечений. «Например, я могу посмотреть фильм, который ему не нравится, но нравится мне или почитать женский роман», — призналась психотерапевт.

По ее мнению, у партнеров в длительных отношениях должны быть собственные хобби, которые помогут им не зависеть постоянно от внимания друг друга. «Это не значит, что мой муж, который не увлекается искусством, откажется пойти со мной в музей, а я не пойду с ним на спортивный матч. Мы по-прежнему проводим время вместе, но у каждого есть и свои личные маленькие радости», — рассказала Купер.

Материалы по теме:
«Люди смогут любить» Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
«Люди смогут любить»Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
6 сентября 2020
Женщины по всему миру страдают от одиночества. Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
Женщины по всему миру страдают от одиночества.Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
9 июля 2022

Специалистка посоветовала не критиковать любителей видеоигр за их хобби, так как это может обидеть партнера и стать причиной ссоры. По ее мнению, тревожиться надо лишь в том случае, если увлечение перерастает в зависимость, которая мешает личной и профессиональной деятельности. В частности, поводом для серьезного разговора, по мнению Купер, может стать отказ в помощи, игнорирование детей и обязанностей по дому.

Ранее психотерапевт, клинический психолог Юлия Жукова раскрыла способы укрепить брак. По ее мнению, один из ключевых аспектов счастливого брака — хорошая коммуникация, помогающая открыто и искренне выражать мысли и чувства.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме ответили на призыв ущемлять права русских на Украине

      В Иране предрекли Израилю войну на несколько фронтов

      Агрессивные макаки напали на трехмесячного мальчика и прокусили ему череп

      В Европе описали ситуацию на финской границе фразой «худшее еще впереди»

      МВД запросило заочный арест основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Лукашенко подписал указы о датах выборов в Белоруссии

      Советник Байдена поехал в Израиль для предотвращения войны с Ливаном

      Норвежский лыжник-чемпион заявил о негативном влиянии отстранения россиян

      600 тысяч украинцев переехали в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

      Россиянин ударил по чужой машине кусками мяса и получил два года колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости