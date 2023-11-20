Раскрыты плюсы отношений с любителями видеоигр

Психотерапевт Эмили Купер уверена, что видеоигры ничем не хуже большинства других увлечений, более того, они могут быть даже полезны для брака. Плюсы отношений с геймерами она раскрыла в беседе с изданием New York Post.

Купер отметила, что ей нравится, когда ее муж играет в видеоигры, так как у нее появляется время для своих увлечений. «Например, я могу посмотреть фильм, который ему не нравится, но нравится мне или почитать женский роман», — призналась психотерапевт.

По ее мнению, у партнеров в длительных отношениях должны быть собственные хобби, которые помогут им не зависеть постоянно от внимания друг друга. «Это не значит, что мой муж, который не увлекается искусством, откажется пойти со мной в музей, а я не пойду с ним на спортивный матч. Мы по-прежнему проводим время вместе, но у каждого есть и свои личные маленькие радости», — рассказала Купер.

Специалистка посоветовала не критиковать любителей видеоигр за их хобби, так как это может обидеть партнера и стать причиной ссоры. По ее мнению, тревожиться надо лишь в том случае, если увлечение перерастает в зависимость, которая мешает личной и профессиональной деятельности. В частности, поводом для серьезного разговора, по мнению Купер, может стать отказ в помощи, игнорирование детей и обязанностей по дому.

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