Среда обитания
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18:28, 20 ноября 2023Среда обитания

России предрекли рост числа экстремальных погодных явлений

Климатолог Родин: частота экстремальных погодных явлений в России возрастет

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

России нужно быть готовой к тому, что экстремальные погодные явления станут нормой для ее средней полосы. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Явления, подобные вчерашнему урагану в Сибири, теперь могут случиться в любом месте и в любое время, предрек климатолог. Средняя полоса, по его словам, входит в зону риска в том числе и по экстремальным ветровым нагрузкам.

Сразу шесть регионов Сибири накануне остались без электроэнергии после урагана. Ветер с порывами до 35 метров в секунду валил деревья, повреждал крыши зданий и переворачивал автомобили.

Появление такого циклона в ноябре указывает на перестройку климатической системы, считает Родин. Всем городским и ответственным службам он посоветовал готовиться к росту подобных явлений и укреплять инфраструктуру.

В процессе движения урагана на восток порывы ветра будут становиться слабее, сообщил климатолог, поэтому прогнозировать новые разрушения, на его взгляд, сейчас преждевременно.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, из Сибири ураганный ветер двинулся в сторону Прибайкалья и Якутии.

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      Лилиана Набиуллина
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