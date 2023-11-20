Россиянин два года насиловал падчерицу и был задержан

В Крыму полиция задержала мужчину, который два года насиловал падчерицу

В Крыму полиция задержала 39-летнего местного жителя, который два года насиловал 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Его вину подтверждают показания свидетелей и пострадавшей девочки.

По данным издания, мужчина из села Родное делал это с 1 сентября 2021 года до 18 ноября 2023-го. О происходящем узнала его сожительница и обратилась в полицию.

Ранее в Биробиджане полиция задержала 32-летнего местного жителя, который напоил падчерицу и домогался ее.