Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:24, 20 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка подожгла военкомат и попала в СИЗО

В Новосибирске арестовали до 17 января женщину за поджог военкомата

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Новосибирске суд арестовал Надежду Шушаро за поджог военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Женщина будет находиться в СИЗО до 17 января 2024 года.

По данным ведомства, 17 ноября фигурантка по сговору с неизвестными людьми подожгла военкомат на улице Дзержинского №4, чтобы дестабилизировать работу органов власти и напугать жителей. Женщину задержали на следующий день и обвинили по пункту «а» части 2 статьи 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились версии о возможной причине смерти экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

      Обнаружены остатки редкого типа звездного взрыва

      В российском регионе задержали браконьеров за добычу трепанга

      Названо одно из любимых мест отдыха московских тусовщиков

      Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

      Российский девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

      Бюджетные лекарства от мигрени оказались лучше дорогой альтернативы

      Россияне пожаловались на недостающие дома детали

      ЦАХАЛ атаковала больницу в секторе Газа из танков

      Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости