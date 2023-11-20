Россиянка подожгла военкомат и попала в СИЗО

В Новосибирске арестовали до 17 января женщину за поджог военкомата

В Новосибирске суд арестовал Надежду Шушаро за поджог военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Женщина будет находиться в СИЗО до 17 января 2024 года.

По данным ведомства, 17 ноября фигурантка по сговору с неизвестными людьми подожгла военкомат на улице Дзержинского №4, чтобы дестабилизировать работу органов власти и напугать жителей. Женщину задержали на следующий день и обвинили по пункту «а» части 2 статьи 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области.