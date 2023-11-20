Российские полицейские применили табельное оружие для задержания водителя

В Красноярске полицейские применили табельное оружие для задержания нарушителя

В Красноярске полицейские применили табельное оружие для задержания правонарушителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомств, сотрудники МВД патрулировали улицы Дивногорска и заметили авто, совершающие опасные маневры. Силовики подали сигнал водителю, чтобы он остановился. Но тот продолжил движение, увеличив скорость. Тогда полицейские начали преследование. Спустя несколько минут второй экипаж подключился к погоне за нарушителем. Его все-таки удалось остановить на Заводской улице. Но фигурант начал движение и наехал на полицейских, чтобы снова крыться.

Тогда правоохранители несколько раз выстрелили в воздух, а затем в автомобиль. Нарушитель был задержан. Выяснилось, что это 19-летний пьяный местный житель: в мае его уже лишили прав. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.