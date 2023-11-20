Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 21 ноября 2023Силовые структуры

Российские полицейские применили табельное оружие для задержания водителя

В Красноярске полицейские применили табельное оружие для задержания нарушителя

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске полицейские применили табельное оружие для задержания правонарушителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомств, сотрудники МВД патрулировали улицы Дивногорска и заметили авто, совершающие опасные маневры. Силовики подали сигнал водителю, чтобы он остановился. Но тот продолжил движение, увеличив скорость. Тогда полицейские начали преследование. Спустя несколько минут второй экипаж подключился к погоне за нарушителем. Его все-таки удалось остановить на Заводской улице. Но фигурант начал движение и наехал на полицейских, чтобы снова крыться.

Тогда правоохранители несколько раз выстрелили в воздух, а затем в автомобиль. Нарушитель был задержан. Выяснилось, что это 19-летний пьяный местный житель: в мае его уже лишили прав. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь

      Тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в одной стране

      Крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости