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15:10, 20 ноября 2023Силовые структуры

Российские самокатчики сбили ребенка и спровоцировали возбуждение дела

В Краснодаре возбудили дело после того, как самокатчики врезались в коляску

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело после травмирования годовалого ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту происшествия завели дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуги ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности здоровью потребителей») УК РФ. Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев и ищут подростков, которые скрылись с места преступления.

18 ноября в коляску, где сидел мальчик 2022 года рождения, врезались две девушки, которые ехали на одном электросамокате. По данным следствия, обе они несовершеннолетние. Сразу же после случившегося мама ребенка вызвала скорую. Его госпитализировали с ушибами мягких тканей. При этом жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Момент столкновения попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Типичный Краснодар». На кадрах видно, как мама с коляской подходит к переходу, когда в коляску врезается самокат, на котором едут две девушки.

Ранее сотрудники полиции задержали подростка, который сбил пятилетнего ребенка в Москве на самокате.

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      Варвара Митина
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