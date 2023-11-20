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17:21, 20 ноября 2023Россия

Российский школьник напоролся лицом на работающую бензопилу

В Нижегородской области школьник напоролся лицом на работающую бензопилу

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Нижегородской области 14-летний школьник напоролся лицом на работающую бензопилу и выжил. Об этом сообщает пресс-служба областной детской клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению медиков, несчастный случай произошел, когда подросток работал на придомовом участке — спиливал деревья и ветки. Травмы были настолько серьезными, что пострадавшего поместили в палату реанимации.

«Ребенок получил обширную рану носа, верхней и нижней губ, полости рта, множественные рваные раны правого предплечья. После экстренного наложения швов ребенка госпитализировали в НОДКБ. Сутки он провел в отделении реанимации и интенсивной терапии», — сообщили в Нижегородской областной клинической больнице.

Только через 12 дней лечения подросток смог вернуться в школу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 15-летний подросток получил серьезные ожоги из-за взрыва иранской газовой печи.

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      Марк Леонов
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