Российский школьник напоролся лицом на работающую бензопилу

В Нижегородской области школьник напоролся лицом на работающую бензопилу

В Нижегородской области 14-летний школьник напоролся лицом на работающую бензопилу и выжил. Об этом сообщает пресс-служба областной детской клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению медиков, несчастный случай произошел, когда подросток работал на придомовом участке — спиливал деревья и ветки. Травмы были настолько серьезными, что пострадавшего поместили в палату реанимации.

«Ребенок получил обширную рану носа, верхней и нижней губ, полости рта, множественные рваные раны правого предплечья. После экстренного наложения швов ребенка госпитализировали в НОДКБ. Сутки он провел в отделении реанимации и интенсивной терапии», — сообщили в Нижегородской областной клинической больнице.

Только через 12 дней лечения подросток смог вернуться в школу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 15-летний подросток получил серьезные ожоги из-за взрыва иранской газовой печи.