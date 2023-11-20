Си Цзиньпин и Макрон назвали решение палестино-израильского конфликта

Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров назвали реализацию принципа сосуществования двух государств решением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ССTV).

По мнению глав государств, главная задача — избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Они подчеркнули, что особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса, а фундаментальный выход из конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств.

Лидеры стран также договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам и вносить вклад в поддержание мира и стабильности.

Ранее Макрон разъяснил президенту Израиля Ицхаку Герцогу свою позицию относительно ударов по сектору Газа после заявления, что они не имеют оснований и легитимности. Французский лидер отметил, что его слова касались гуманитарной ситуации и он не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении вреда мирным жителям Газы.