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11:53, 20 ноября 2023Ценности

Собчак обвинили в плагиате из-за худи со словами из песни Инстасамки

Бизнесмен Лесников обвинил Собчак в плагиате дизайна худи для собственного мерча

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российскую телеведущую и автора YouTube-канала «Осторожно! Собчак» Ксению Собчак обвинили в плагиате после запуска нового мерча. Соответствующие сторис опубликованы в Instagram-аккаунте дизайнера Егора Лесникова (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Журналистка представила оверсайз-худи розового цвета со словами «это худи мне муж купил» — аналогичная фраза также присутствует в песне рэперши Инстасамки «Муж купил». Стоимость вещи, представленной в едином размере, на официальном сайте проекта составляет 14,8 тысячи рублей.

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Бизнесмен из Екатеринбурга, в свою очередь, опубликовал снимок толстовки своего производства, на которой также напечатана фраза Muzh Kupil. По его мнению, знаменитость украла дизайн худи для создания собственного мерча. «Алло. Ксения Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга!» — возмутился предприниматель, отметив в публикации ведущую. Лесников добавил, что еще не решил, будет ли обращаться в суд.

Собчак никак не отреагировала на обвинения модельера.

В сентябре 2020 года пользователи сети также подвергли критике коллекцию белья марки Ксении Собчак. В ассортименте линии одежды, выпущенной в честь YouTube-канала «Осторожно! Собчак», появились оверсайз-худи и нижнее белье однотонной расцветки. На вещах напечатаны разные надписи, в частности «У меня все трушно», «Не даю автографы», «Я не буду проще, и не надо ко мне тянуться», «Не, ну а как?», а также трусы с логотипом канала и словом «Осторожно!».

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      Карина Черных
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