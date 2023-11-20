Советника губернатора обвинили в раскрытии позиций российских войск в зоне СВО

Советника орловского губернатора Лежнева обвинили в раскрытии позиций ВС РФ

Советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова — Сергея Лежнева — обвинили в раскрытии позиций российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) после того, как он опубликовал фотографии c разгрузкой гуманитарной помощи у Кременной. О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно могли использовать эти снимки, написал военкор Александр Коц в Telegram.

Лежнев опубликовал кадры из Кременной 14 ноября, и уже на следующий день он сообщил, что попал под обстрел. «Славу Богу что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда бы точно было иначе», — написал он. После этого, как сообщает Baza, Лежнева поблагодарил «за наводку» украинский журналист Алексей Артюх, что привело к широкому обсуждению ситуации в сети.

Как заявил военкор Коц, он сразу увидел на снимках Лежнева знакомую заправку, расположенную перед блокпостом на въезде в Кременную со стороны Рубежного.

Противник это тоже увидел, потому что он здесь был. Ему тут все знакомо. Потому и нанес удар по знакомым координатам на удачу. Еще и "птичка" следила наверняка Александр Коц военкор

Журналист объяснил, что ВСУ выстроили работу по отслеживанию социальных сетей. По словам Коца, мониторингом занимаются как украинские военные, так и гражданские «на общественных началах». «Они ежедневно перелопачивают огромный массив информации в поисках легкой добычи», — подчеркнул он.

Сам Лежнев в беседе с Baza рассказал, что ВСУ обстреливали бензоколонку и попали по расположенной рядом точке передачи гумпомощи случайно. Как разъяснил советник орловского губернатора, это единственная рабочая заправочная станция, поэтому Украина пытается нанести по ней удар. «Это не говорит о том, что из-за нас прилетело, ничего подобного. Это Кременная, там летит каждый божий день», — ответил он на обвинения, подчеркнув, что и раньше выкладывал фото с передачей гумпомощи.

Губернатор Орловской области Клычков, заступился за своего помощника и заявил, что информацию о раскрытии позиций российских войск запустили украинские СМИ. По его словам, регион ежедневно занимается доставкой гумпомощи в зону СВО. «Я сам лично 3 ноября в этом же самом месте разгружал и передавал, — отметил Клычков. — Да, близко к линии соприкосновения. Но это просто дорога, по которой мимо ездят все, поэтому мы изначально умышленно не убирали никакие места расположения ВС».

Ранее стало известно, что сенаторы Совфеда подготовили законопроект, запрещающий СМИ публиковать фотографии и видео, которые содержат информацию о расположении российских вооруженных сил, военной инфраструктуре и критически важных объектах, позволяющую определить их местонахождение, а также установить факт поражения и оценить характер повреждений. Как рассказал глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, документ также предлагает запретить распространять данные о месте обстрела или попадания снаряда.