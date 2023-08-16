В Совфеде подготовили законопроект о запрете публикации кадров с атаками дронов

Сенаторы Совфеда подготовили законопроект о запрете публикации видео атак дронов

Сенаторы Совфеда подготовили законопроект, запрещающий СМИ публиковать кадры с атаками дронов и другие военные сведения, за исключением информации от Минобороны России. Об этом заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о фотографиях и видео, которые содержат информацию о расположении российских вооруженных сил, военной инфраструктуре и критически важных объектах, позволяющую определить их местонахождение, а также установить факт поражения и оценить характер повреждений.

Кроме того, документ предлагает запретить распространять данные о месте обстрела или попадания снаряда, а также об использовании оружия, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, если информация позволяет установить их тип, траекторию движения, а также местонахождение и точку запуска.

Клишас добавил, что запреты не будут касаться информации, распространяемой российским Министерством обороны.

Сенатор подчеркнул, что во время проведения спецоперации СМИ и публикации россиян становятся источником информации для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель, выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки», — объяснил политик.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей. Минимальная сумма, которую, возможно, придется платить россиянам, составит 30 тысяч рублей — эту сумму могут взыскивать с физлиц.

Внести изменения в российское законодательство 14 августа предложил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, те, кто публикует фото и видео военных объектов, являются пособниками Вооруженных сил Украины.