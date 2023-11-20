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14:17, 20 ноября 2023Силовые структуры

Спецназ освободил захваченного приятелем в заложники россиянина

Росгвардия освободила взятого в заложники жителя Горно-Алтайска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Горно-Алтайске спецназовцы Росгвардии провели операцию по освобождению местного жителя, захваченного в заложники пьяным приятелем, вооруженным топором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину незаконно удерживали в частном доме. Злоумышленник в состоянии опьянения угрожал расправиться с ним и поджечь дом.

Переговоры с неадекватным захватчиком не увенчались успехом, поэтому было принято решение провести силовую спецоперацию с участием сотрудников ОМОН «Шонкор» и СОБР «Ак Ирбис» регионального управления Росгвардии.

Они обезвредили вооруженного мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело, заложник не пострадал.

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      Любовь Ширижик
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