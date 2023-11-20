Стало известно о давлении на гендиректора соцсети Х

FT: на гендиректора X Яккарино давят рекламодатели и советуют покинуть пост

Гендиректор соцсети X Линда Яккарино столкнулась с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что Яккарино советуют покинуть пост, чтобы спасти репутацию после скандала с высказываниями владельца сервиса, предпринимателя Илона Маска.

По данным двух источников, она отказалась покинуть свою должность, так как «верит в миссию X и ее сотрудников».

Ранее Илон Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.