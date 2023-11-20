Стало известно о сокращении применения техники ВСУ на ореховском направлении

Рогов: ВСУ сократили применение техники на ореховском направлении из-за погоды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили применение тяжелой техники на ореховском направлении из-за погодных условий. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

По его словам, непогода сильно влияет на ВСУ. В выходные украинские войска совершили две попытки выдвинуться с тяжелой бронетехникой, которая застряла из-за сильной распутицы на указанном направлении. «Поэтому большая часть атак была с применением пехоты, легких и боевых бронированных машин для ее высадки», — сказал он.

Рогов отметил, что из-за погоды затруднено применение беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также использование ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов-камикадзе. Основой действий ВСУ стала пехота, поэтому они несут достаточно большие потери, уточнил глава движения.

17 ноября российские силы закрепились на ранее занятых позициях в селе Пятихатки Запорожской области.