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13:43, 20 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о сокращении применения техники ВСУ на ореховском направлении

Рогов: ВСУ сократили применение техники на ореховском направлении из-за погоды

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили применение тяжелой техники на ореховском направлении из-за погодных условий. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

По его словам, непогода сильно влияет на ВСУ. В выходные украинские войска совершили две попытки выдвинуться с тяжелой бронетехникой, которая застряла из-за сильной распутицы на указанном направлении. «Поэтому большая часть атак была с применением пехоты, легких и боевых бронированных машин для ее высадки», — сказал он.

Рогов отметил, что из-за погоды затруднено применение беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также использование ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов-камикадзе. Основой действий ВСУ стала пехота, поэтому они несут достаточно большие потери, уточнил глава движения.

17 ноября российские силы закрепились на ранее занятых позициях в селе Пятихатки Запорожской области.

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      Кристина Есикова
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