Ушедший с канала Соловьева блогер высказался о слухах об увольнении

Ушедший с «Соловьев LIVE» блогер Васильев опроверг слух о том, что его уволили

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», высказался о слухах по поводу своего ухода с канала «Соловьев LIVE», где он вел программу «Стас LIVE». В своем обзоре новостей блогер опроверг предположение о том, что его уволили. Видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

По словам Васильева, после того, как он объявил об уходе с канала из-за усталости, многие люди предположили, что за этим решением стояла другая причина. В частности, некоторые заподозрили, что его могли уволить. Однако Васильев опроверг эти предположения.

«С самим Владимиром Рудольфовичем [Соловьевым] мы не ссорились. Ребятам я просто объяснил свою ситуацию, что я очень устаю, я не могу столько работать», — добавил блогер. Он подчеркнул, что остался в хороших отношениях с командой «Соловьев LIVE», и призвал не верить «идиотским спекуляциям».

Васильев сообщил о прекращении сотрудничества с «Соловьев LIVE» 13 ноября. Он объяснил, что покидает канал, поскольку хочет больше времени уделять своим документальным фильмам. Кроме того, по словам блогера, он взял на себя слишком много обязательств, что привело к выгоранию.

Стас Васильев в марте начал вести на «Соловьев LIVE» программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их со спикерами. Блогер объяснял решение сотрудничать с каналом возможностью вещать на более широкую аудиторию.