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05:00, 20 ноября 2023Из жизни

Учительница родила ребенка от школьника и оказалась в тюрьме

Фото: Unsplash

В Тайване учительница принуждала школьника заниматься сексом, родила от него ребенка и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Женщина по фамилии Сюй была классной руководительницей мальчика, когда тот учился в пятом и шестом классах школы. В феврале 2020 года она начала переписываться со школьником в сети. По ее просьбе другие учителя оставляли его после уроков. Затем она приходила в кабинет, закрывала за собой дверь, заставляла его раздеться и занималась с ним сексом. Женщина девять раз вступила в незащищенный половой контакт со школьником, в результате чего забеременела и родила от него ребенка.

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В сентябре 2020 года об этом стало известно отцу пострадавшего. Мужчина сразу обратился в полицию. Учительницу отстранили от работы в школе и допросили. Сюй отрицала свою вину и заявила, что к сексу ее склонил школьник, который был выше и тяжелее ее. «Меня повалили на землю, я ударилась головой и в какой-то момент потеряла сознание. В тот момент я не понимала, что происходит, но я была будто парализована. Когда я очнулась, все внизу болело, и у меня шла кровь. Тогда я поняла, что он со мной сделал», — утверждала она. Помимо этого, по словам Сюй, она занималась сексом с подростком только один раз.

Полиция провела расследование и выяснила, что подросток является отцом ребенка, которого родила Сюй. Суд постановил, что женщина воспользовалась мальчиком для удовлетворения своих потребностей и склонила его к сексу. Ее признали виновной в девяти случаях сексуального контакта с учеником, совершении непристойных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и двух случаях принуждения к половому акту. Сюй приговорили к 17 с половиной годам тюремного заключения. Ей также пожизненно запрещено преподавать в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница дважды занялась сексом со школьником и избежала тюрьмы. 33-летняя Шивон Маклин познакомилась с 15-летним юношей, когда готовила к поступлению в университет его родственника.

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      Алиса Удовик
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