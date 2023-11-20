ЦАХАЛ атаковала больницу в секторе Газа из танков

Al Jazeera: ЦАХАЛ открыла огонь из танков по индонезийской больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь из танков по индонезийской больнице в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что израильские танки расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию. В результате атаки есть раненые и по меньшей мере 8 погибших среди пациентов и медицинского персонала.

Ранее палестинское движение ХАМАС назвало ложными и предоставленные ЦАХАЛ фото и видео, на которых, как утверждается, изображены заложники ХАМАС, содержащиеся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. До этого телеканал CNN сообщил, что ЦАХАЛ могла подделать улики, доказывающие наличие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа складов с оружием палестинского движения ХАМАС.