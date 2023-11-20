Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:53, 20 ноября 2023Экономика

В Госдуме назвали преимущество цифрового рубля

Депутат Арефьев: цифровой рубль поможет избежать нецелевых расходов бюджета

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Использование цифрового рубля в бюджетных расходах поможет избежать расходования средств не по назначению, поскольку все транзакции будут проводиться под контролем Центрального банка России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Особого назначения у цифрового рубля нет, он будет ходить наравне с бумажным и безналичным. Но технология использования все же немного другая, чем у обычного рубля. Если обычный ходит по всем коммерческим банкам, то цифровой будет эмитироваться, учитываться только ЦБ. Эта особенность открывает возможности для контроля за транзакциями», — объяснил депутат.

Бюджетные средства, по его словам, нередко расходуются не по назначению, но с цифровым рублем потратить средства на сторонние нужды будет невозможно.

«Я не говорю, что деньги воруют, просто иногда тратят не туда. Например, вместо школы построили больницу, вместо больницы мост. Но, поскольку цифровой рубль будет контролироваться ЦБ, там будут знать о назначении платежей, расходовать их просто так не получится. Это так называемые окрашенные деньги: если они выделены на школу, больше никуда их потратить не получится», — сказал Арефьев.

Материалы по теме:
Себе дороже. ЦБ тестирует цифровой рубль. Основатель «Киберплат» Андрей Грибов рассказал о рисках цифрового рубля
Себе дороже.ЦБ тестирует цифровой рубль. Основатель «Киберплат» Андрей Грибов рассказал о рисках цифрового рубля
14 июня 2023
Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
Что такое цифровой рубль простыми словами?Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
7 августа 2023

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о проведении в 2024 году пилота по использованию цифрового рубля в бюджетных расходах.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать его будет Банк России. Он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле выдвинули версию провала в день нападения ХАМАС. Командиры могли не поверить разведчицам из-за сексизма

      На Украине уволили заподозренного в хищении бюджета главу Госспецсвязи

      Шакире удалось избежать тюремного срока из-за мошенничества с налогами

      Россиян предупредили о грядущем подорожании ювелирных украшений

      «Уралвагонзавод» начал отказываться от производства вагонов

      40-летняя Ксения Бородина раскрыла отношение к алкоголю

      Россиянка лишилась квартиры и накоплений после беседы с «сотрудником МФЦ»

      Пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве взяли под стражу

      Назван срок начала серийного выпуска электрической Lada

      Почти 140 российских детей эвакуировали из школы-интерната из-за телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости