В Госдуме назвали преимущество цифрового рубля

Депутат Арефьев: цифровой рубль поможет избежать нецелевых расходов бюджета

Использование цифрового рубля в бюджетных расходах поможет избежать расходования средств не по назначению, поскольку все транзакции будут проводиться под контролем Центрального банка России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Особого назначения у цифрового рубля нет, он будет ходить наравне с бумажным и безналичным. Но технология использования все же немного другая, чем у обычного рубля. Если обычный ходит по всем коммерческим банкам, то цифровой будет эмитироваться, учитываться только ЦБ. Эта особенность открывает возможности для контроля за транзакциями», — объяснил депутат.

Бюджетные средства, по его словам, нередко расходуются не по назначению, но с цифровым рублем потратить средства на сторонние нужды будет невозможно.

«Я не говорю, что деньги воруют, просто иногда тратят не туда. Например, вместо школы построили больницу, вместо больницы мост. Но, поскольку цифровой рубль будет контролироваться ЦБ, там будут знать о назначении платежей, расходовать их просто так не получится. Это так называемые окрашенные деньги: если они выделены на школу, больше никуда их потратить не получится», — сказал Арефьев.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о проведении в 2024 году пилота по использованию цифрового рубля в бюджетных расходах.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать его будет Банк России. Он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.