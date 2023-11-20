Украинские студенты вышли на митинг из-за холода в аудиториях

Klymenko Time: в Киеве студенты НАУ митингуют из-за неотапливаемых аудиторий

В Киеве студенты Национального авиационного университета (НАУ) вышли на митинг к зданию ректората из-за неотапливаемых аудиторий. Об этом сообщает украинское издание «Klymenko Time».

Отмечается, что из-за холода в аудиториях протестующие требуют перевести их на дистанционное обучение. В частности, как утверждают студенты, в одном из корпусов вуза температура в здании опустилась до одного градуса Цельсия.

Ранее сообщалось, что накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова на случай длительных отключений электричества и отопления. Цена на них при этом увеличилась на треть, а ждать их приходится по месяцу и более.