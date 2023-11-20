Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:24, 20 ноября 2023Из жизни

Мужчина пожаловался в полицию на поцеловавшую его без спроса незнакомку в кафе

В Китае незнакомка без спроса поцеловала завтракающего посетителя кафе

Фото: Kaylah Matthews / Unsplash

В китайском городе Сямынь незнакомая женщина без спроса поцеловала завтракающего в кафе мужчину и вызвала споры в сети. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина вошла в заведение рано утром и подошла к посетителю, который сидел за столом лицом к стене и завтракал. Незнакомка положила руку на плечо мужчины, а затем наклонилась и поцеловала его. После этого она спокойно покинула заведение.

По словам посетителя, сперва он решил, что его плеча коснулся кто-то из коллег. Он растерялся, когда повернулся и обнаружил, что его трогает незнакомая женщина. Китаец пожаловался на нее в полицию.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что у женщины могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Многие пользователи сети были шокированы поведением незнакомки и заявили, что она совершила сексуальное насилие над пострадавшим. По их мнению, женщину стоит привлечь к должной ответственности.

Ранее в Великобритании вынесли приговор курьеру, который забрался в постель к клиентке и попытался ее поцеловать. Мужчину признали виновным в действиях сексуального характера и приговорили к лишению свободы на два года и восемь месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск победительницу «Евровидения» от Украины. Что стало поводом для преследования Джамалы?

      Глава евродипломатии признался в симпатиях Палестине

      В России сняли на видео редкое явление в небе над тундрой

      Подводник оценил угрозу катастрофы на британской подлодке с ракетами Судного дня

      Играющая в игры по работе россиянка рассказала о требованиях к профессии

      ФАС возбудила дело против «Яндекса»

      Актер из фильма «Самая и привлекательная» попал в больницу с травмой головы

      Цены на нефть начали расти в преддверии встречи ОПЕК+

      Боррель призвал Израиль не сеять ненависть ради мира

      Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости