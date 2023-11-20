Мужчина пожаловался в полицию на поцеловавшую его без спроса незнакомку в кафе

В Китае незнакомка без спроса поцеловала завтракающего посетителя кафе

В китайском городе Сямынь незнакомая женщина без спроса поцеловала завтракающего в кафе мужчину и вызвала споры в сети. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина вошла в заведение рано утром и подошла к посетителю, который сидел за столом лицом к стене и завтракал. Незнакомка положила руку на плечо мужчины, а затем наклонилась и поцеловала его. После этого она спокойно покинула заведение.

По словам посетителя, сперва он решил, что его плеча коснулся кто-то из коллег. Он растерялся, когда повернулся и обнаружил, что его трогает незнакомая женщина. Китаец пожаловался на нее в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что у женщины могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Многие пользователи сети были шокированы поведением незнакомки и заявили, что она совершила сексуальное насилие над пострадавшим. По их мнению, женщину стоит привлечь к должной ответственности.

Ранее в Великобритании вынесли приговор курьеру, который забрался в постель к клиентке и попытался ее поцеловать. Мужчину признали виновным в действиях сексуального характера и приговорили к лишению свободы на два года и восемь месяцев.

