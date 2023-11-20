«Уралвагонзавод» начал отказываться от производства вагонов

Forbes: «Уралвагонзавод» сократил выпуск грузовых вагонов более чем в два раза

Производство грузовых вагонов на «Уралвагонзаводе» по итогам 2022 года сократилось в два раза, однако в 2023-м падение продолжилось. Об этом со ссылкой на данные информационного агентства Rollingstock пишет Forbes.

В прошлом году предприятие выпустило 7,2 тысячи грузовых вагонов, его доля на рынке сократилась с 21,9 до 14,4 процента. В 2021 году, до начала боевых действий на Украине, завод нарастил производство на 28,4 процента.

Одной из причин падения издание называет переориентацию на гособоронзаказ. Компания часто сообщает о выпуске очередной партии танков. В сентябре она возобновила выпуск танков Т-80, а в ноябре поставила первую партию крытых вагонов для военных.

Управляющий партнер Rollingstock Agency Александр Поликарпов отметил, что в прошлом году производство вагонов в стране в целом сократилось на 20,5 процента, при этом лидер рынка Объединенная вагоностроительная компания (ОВК) снизила выпуск сразу на 53 процента. Тем не менее в 2023 году гражданское вагоностроение в России в целом выросло на 26,3 процента по итогам первых девяти месяцев, а «Уралвагонзавод» отдельно в те же сроки потерял еще 25 процентов.

Ранее сообщалось, что в июле этого года парк вагонов в России достиг рекордного уровня в 1,3 миллиона единиц, за три года увеличившись на 16,9 процента. Однако из-за увеличения перевозок и их дальности потребность в новых вагонах по-прежнему высока.

При этом в сентябре некоторые операторы перевозок начали останавливать закупки из-за того, что стоимость новых вагонов резко выросла, а средств на них нет. Основной причиной подорожания производства называют увеличение издержек, в том числе за счет дефицита персонала. У крупнейших производителей не хватает до 15 процентов сотрудников, да и оставшимся приходится поднимать зарплаты, чтобы удержать их.

