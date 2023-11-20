В Финляндии заявили о частичном успехе ограничений на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: ограничения на границе с Россией частично успешны

Решение Финляндии закрыть часть пропускных пунктов на границе с Россией имело частичный успех. О результатах ограничений сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, добавив, что власти готовят новые меры, передает финская газета Helsingin Sanomat.

Ближайшие к Петербургу пункты пропуска через российско-финскую границу оказались перекрыты с 18 ноября до 18 февраля 2024 года, открытыми остались четыре пункта на севере, КПП Вартиус и Сала принимают заявки на убежище. Такие меры, по информации финских властей, понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

«Как было замечено, активность переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Власти (России — прим. «Ленты.ру») активно направляют прибывших на границу», — заявила министр внутренних дел Финляндии. По ее словам, решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе пока не принималось, все будет озвучено после рассмотрения предложений.

Мари Рантанен подчеркнула, что главная цель проводимых мероприятий — обеспечить безопасность финских граждан.

Ранее сообщалось, что финские пограничники начали переговоры с Россией о судьбе беженцев. Сотрудники погранслужбы скандинавской страны пытаются понять, как поступить с мигрантами.