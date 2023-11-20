Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 20 ноября 2023Мир

В Финляндии заявили о частичном успехе ограничений на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: ограничения на границе с Россией частично успешны

Фото: Lehtikuva / Reuters

Решение Финляндии закрыть часть пропускных пунктов на границе с Россией имело частичный успех. О результатах ограничений сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, добавив, что власти готовят новые меры, передает финская газета Helsingin Sanomat.

Ближайшие к Петербургу пункты пропуска через российско-финскую границу оказались перекрыты с 18 ноября до 18 февраля 2024 года, открытыми остались четыре пункта на севере, КПП Вартиус и Сала принимают заявки на убежище. Такие меры, по информации финских властей, понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

«Как было замечено, активность переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Власти (России — прим. «Ленты.ру») активно направляют прибывших на границу», — заявила министр внутренних дел Финляндии. По ее словам, решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе пока не принималось, все будет озвучено после рассмотрения предложений.

Мари Рантанен подчеркнула, что главная цель проводимых мероприятий — обеспечить безопасность финских граждан.

Ранее сообщалось, что финские пограничники начали переговоры с Россией о судьбе беженцев. Сотрудники погранслужбы скандинавской страны пытаются понять, как поступить с мигрантами.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

      Раскрыты планы Швейцарии по поводу нового пакета санкций против России

      В Финляндии заявили о частичном успехе ограничений на границе с Россией

      52-летняя ведущая случайно оголила грудь на камеру

      Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме

      Тренер назвал ключевые ошибки при занятиях фитнесом

      Пушков заявил о возможном изменении отношения к Израилю в Западной Европе

      Стали известны причины отличия сельского отношения к деньгам от городского

      Витамин В12 признали важнейшим веществом для регенерации тканей

      На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости