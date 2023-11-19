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16:36, 19 ноября 2023Путешествия

Финские пограничники начали переговоры с Россией о судьбе беженцев

«Фонтанка»: финские пограничники начали переговоры о беженцах на КПП «Вартиус»

Фото: Vesa Moilanen / Reuters

Финские пограничники начали переговоры с российскими о судьбе беженцев, прибывающих через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Вартиус». Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, некоторые люди, которые оказались на финской стороне 19 ноября, не подали прошение о предоставлении им убежища. Теперь сотрудники погранслужбы скандинавской страны пытаются понять, как поступить с мигрантами и хотят ли они вообще в Финляндию.

Уточняется, что проезд через КПП закрыт. Как пишет издание, накануне вечером, когда «Вартиус» закрывали впервые, ситуация на погранпункте была аналогичной.

Ранее сообщалось, что Финляндия незапланированно закрыла погранпункт «Вартиус» вечером в субботу, 18 ноября. Причиной временной приостановки стала перегруженность КПП: за день туда прибыли 67 просителей убежища.

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      Мария Борисова
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