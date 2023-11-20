В Госдуме предложили продлить отпуск одной категории участников СВО

Депутат Госдумы Сухарев предложил продлить отпуск участникам СВО с детьми

Одной из категорий участвующих в специальной военной операции (СВО) военнослужащих — имеющим детей мобилизованным — следует увеличить ежегодный отпуск до 35 дней. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев, его обращение к правительству приводит RT.

Необходимость продления отпуска Сухарев связал с 63-й статьей Семейного кодекса России, согласно которой родители обязаны заботиться о своих детях. Основанием для получения продленного отпуска будет наличие у мобилизованного хотя бы одного ребенка в возрасте до семи лет.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребёнок в возрасте до семи лет», — цитирует издание текст письма Сухарева к вице-премьеру Андрею Белоусову.

Ранее в Госдуме заявляли, что призванные в рамках частичной мобилизации в России покинут зону боевых действий только после завершения СВО.