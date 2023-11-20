В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта

Песков не согласился с заявлением Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта

В Москве рассчитывают на заявления Азербайджана о постепенном приближении к заключению мирного договора. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта, передает РИА Новости.

Представитель Кремля не согласился с армянским лидером, так как не знаком с заявлениями Баку, представляющими угрозу эскалации. «Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что Баку продвигает концепцию «Западного Азербайджана» и так называют Армению на официальном уровне. «Для нас это кажется подготовкой к новой войне, новой агрессией против Армении», — сказал он.