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12:50, 20 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта

Песков не согласился с заявлением Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

В Москве рассчитывают на заявления Азербайджана о постепенном приближении к заключению мирного договора. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе новой эскалации конфликта, передает РИА Новости.

Представитель Кремля не согласился с армянским лидером, так как не знаком с заявлениями Баку, представляющими угрозу эскалации. «Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что Баку продвигает концепцию «Западного Азербайджана» и так называют Армению на официальном уровне. «Для нас это кажется подготовкой к новой войне, новой агрессией против Армении», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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