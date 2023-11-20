Захарова: Евромайдан превратил Украину в вымирающую и нищую территорию

Евромайдан превратил Украину в вымирающую и нищую территорию. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее голубая мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден», — сказала она.

Она назвала современную Украину нищей и вымирающей территорией и отметила, что раньше она была самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республикой.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», — заключила представитель МИД России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине может готовиться новый «майдан» с целью смещения главы республики. По его словам, операцию «Майдан-3» готовит Россия с целью осуществления госпереворота.