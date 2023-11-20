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07:25, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

В России пиратов начнут блокировать за ЛГБТ-пропаганду в видеоконтенте

«Ведомости»: РКН заблокирует пиратские сервисы за ЛГБТ-пропаганду в контенте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) начнет блокировать пиратов, в видеоконтенте которых замечены ЛГБТ-пропаганда. Ранее ответственность за демонстрацию подобного контента для российской аудитории несли только легальные сервисы, сообщают «Ведомости».

Участники антипиратского меморандума (РКН, «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели) реализовали механизм по блокировке таких ресурсов, он комбинирует информацию из Единого реестра запрещенных материалов и другого реестра, в который ссылки на пиратский контент загружают легальные сервисы на добровольной основе.

«Правообладатели договорились с РКН о выгрузке из антипиратского реестра ссылок на отдельные пиратские копии видеоконтента, которые подпадают под требования закона о запрете ЛГБТ-пропаганды», — уточняется в статье. Проанализировав ссылки, Роскомнадзор заблокирует сервисы, у которых обнаружат запрещенный контент.

Ранее в Госдуме высказались о возможности заблокировать все VPN-сервисы в стране. Там объяснили, что те VPN-сервисы, которые работают для специализированных юридических лиц, Роскомнадзор намеренно не блокирует.

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