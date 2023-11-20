Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:08, 20 ноября 2023Россия

В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

«Известия»: в России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Об этом пишут «Известия».

Издание отмечает, что центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для алкоголя и продукции, содержащей никотин.

Гендиректор компании Владислав Поволоцкий рассказал, что на данные момент никто еще не смог внедрить альтернативу паспорту. Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, подчеркнул он. Сервис может заработать уже в 2024 году.

Ранее, как отметили в РБК, планировалось запустить проход по биометрии в 6 процентах российских аэропортов к 2023 году. По данным 2019 года, речь шла как минимум о 12 объектах транспортной инфраструктуры. Однако накануне Минтранс решил отложить внедрение биометрии на транспортных объектах в России.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На выборах президента Аргентины победил противник сотрудничества с Россией

      В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

      Посол в Аргентине прокомментировал победу противника сотрудничества с Россией

      В сети удивились внешности Хлои Кардашьян без макияжа и фильтров

      Страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ

      Бывшего мужа Кэти Перри допросили в связи с обвинениями в сексуальном насилии

      Опубликован список воюющих детей политического руководства Израиля

      В Японии сообщили об украинцах на борту захваченного хуситами судна

      В США признали неспособность западных ракет выстоять против систем ВС РФ

      Раскрыт оператор захваченного в Красном море судна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости