В России отложили внедрение биометрии на транспорте

Минтранс перенес внедрение биометрии на транспорте в России на 2024 год

Минтранс решил отложить внедрение биометрии на транспортных объектах в России. Установку систем для идентификации пассажиров перенесли на 2024 год, указано в стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

Ранее, как отметили в РБК, планировалось запустить проход по биометрии в 6 процентах российских аэропортов к 2023 году. По данным 2019 года, речь шла как минимум о 12 объектах транспортной инфраструктуры.

В новом документе говорится о планах установить системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии на четыре объекта в 2024 году, на 15 объектов — в 2025-м, на 70 — в 2026-м и на 700 — к 2030 году. При этом методику расчета показателей проекта Минтранс намерен разработать и утвердить в 2024 году. Тогда же власти собираются отобрать объекты для участия в программе.

В ведомстве пояснили, что сроки внедрения биометрии пришлось скорректировать из-за возникших перед транспортным комплексом новых вызовов — в том числе импортозамещения технологий. Уточняется, что среди объектов, на которых планируют запустить новую систему идентификации, могут быть не только аэропорты. Использование биометрии заработает в метро, а после — на других видах транспорта, рассказали в Минцифры.