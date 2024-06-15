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02:16, 15 июня 2024Мир

Антонов рассказал о подвергавшихся унижениям в США гражданах России

Антонов: спецслужбы США подвергали унижениям граждан России, проводя обыски
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Cпецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у россиян, подвергая их унижениям, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, «количество допросов не перечислить». «А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла», — подчеркнул он.

Посол отметил, что спецслужбам США никогда не нравилось то, что дипмиссия активно помогает россиянам, оказавшимся на американской территории по разным причинам.

Усилия местных властей по пресечению движения соотечественников стали носить ярко выраженный агрессивный и провокационный характер, добавил Антонов.

Ранее Антонов рассказал, что по отношению к руководству и дипломатам посольства России в США ежедневно поступают угрозы.

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      Марина Совина
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