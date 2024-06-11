Антонов: сотрудникам посольства РФ в США ежедневно поступают угрозы

По отношению к руководству и дипломатам посольства России в США ежедневно поступают угрозы, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению посла, США попустительствуют таким тенденциям русофобской политикой. Он заявил, что на западном побережье страны формируются экстремистские ячейки, состоящие из выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов.

«Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам», — сказал дипломат, добавив, что правоохранительные органы не принимают никаких действий по этому поводу.

Ранее Антонов заявил, что властей США не интересует мир на Украине. Белый дом говорит о защите демократии, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский «потерял свою легитимность», а также дает «зеленый свет» на удары ракетами вглубь российской территории, указал глава дипмиссии.