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23:55, 11 июня 2024Мир

Антонов рассказал об угрозах сотрудникам посольства России в США

Антонов: сотрудникам посольства РФ в США ежедневно поступают угрозы
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

По отношению к руководству и дипломатам посольства России в США ежедневно поступают угрозы, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению посла, США попустительствуют таким тенденциям русофобской политикой. Он заявил, что на западном побережье страны формируются экстремистские ячейки, состоящие из выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов.

«Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам», — сказал дипломат, добавив, что правоохранительные органы не принимают никаких действий по этому поводу.

Ранее Антонов заявил, что властей США не интересует мир на Украине. Белый дом говорит о защите демократии, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский «потерял свою легитимность», а также дает «зеленый свет» на удары ракетами вглубь российской территории, указал глава дипмиссии.

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      Сергей Грехов
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