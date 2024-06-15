Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:49, 15 июня 2024Экономика

В США заявили о росте затрат на восстановление Украины

Представитель США: затраты на восстановление Украины превысили 486 млрд долларов
СюжетСаммит G7

Фото: Unsplash

Власти США считают, что стоимость восстановления Украины после конфликта продолжает расти. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации, чье имя не называется.

Представитель американских властей подчеркнул, что затраты на восстановление Украины продолжают расти. С таким заявлением он выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном участию президента США Джо Байдена в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

«Последняя оценка Всемирного банка составила 486 миллиардов долларов. Сейчас сумма, несомненно, больше, особенно учитывая ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины в последние недели», — отметил он.

Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины понадобится 486 миллиардов долларов. При этом, отмечается, что за 2022 и 2023 годы организация собрала на нужды страны 1,0038 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это никакой не ультиматум». Песков оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине и передал ответ президента

      Центробанк захотел обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

      Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

      Новые санкции против России назвали самоубийством

      В Запорожской области заявили о росте числа дезертиров ВСУ

      В США заявили о росте затрат на восстановление Украины

      Трамп заявил о хаосе в мире из-за Байдена

      Посольство РФ в Вашингтоне заявило о проблеме преследования россиян

      Антонов рассказал о подвергавшихся унижениям в США гражданах России

      Путин оценил работу находившейся под командованием генерала Попова 58-й армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше