В США заявили о росте затрат на восстановление Украины

Представитель США: затраты на восстановление Украины превысили 486 млрд долларов

Власти США считают, что стоимость восстановления Украины после конфликта продолжает расти. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации, чье имя не называется.

Представитель американских властей подчеркнул, что затраты на восстановление Украины продолжают расти. С таким заявлением он выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном участию президента США Джо Байдена в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

«Последняя оценка Всемирного банка составила 486 миллиардов долларов. Сейчас сумма, несомненно, больше, особенно учитывая ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины в последние недели», — отметил он.

Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины понадобится 486 миллиардов долларов. При этом, отмечается, что за 2022 и 2023 годы организация собрала на нужды страны 1,0038 миллиарда долларов.