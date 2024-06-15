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03:30, 15 июня 2024Мир

Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Трамп: отряд кораблей Северного флота РФ прибыл на Кубу из-за слабости Байдена

Фото: Stringer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп обвинил действующего главу США Джо Байдена в появлении российских кораблей на Кубе. Политик напомнил, что суда российского флота находятся в 60 милях от берегов Флориды.

«Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу», — отметил он.

Экс-лидер США добавил, что Трампа не уважают и российские власти, и другие зарубежные лидеры.

12 июня в порт Гаваны зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата произвели залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

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      Марина Совина
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