Посольство РФ в Вашингтоне заявило о проблеме преследования россиян

Антонов: посольство неоднократно поднимало проблему преследования россиян в США

Российское посольство в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян перед местными властями, но внятной реакции так и не последовало, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данный вопрос поднимался в разговоре с американскими официальными лицами.

«Направляли дипломатические ноты в Госдеп. И даже обращались в Белый дом. Внятной реакции не последовало», — отметил Антонов. Он считает, что давление на российскую диаспору в США будет нарастать.

Посол считает, что спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у россиян, подвергая их унижениям. Он отметил, что спецслужбам США никогда не нравилось то, что дипмиссия активно помогает россиянам