В российском регионе силовики пришли с обысками в несколько министерств

В Пермском крае силовики проводят обыски в трех министерствах по делу об аферах

В Пермском крае силовики проводят обыски в трех министерствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Речь о министерстве социального развития, министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок и министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона.

По данным «Коммерсанта», следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с хищениями при покупке здания за более чем 187 миллионов рублей, в котором хотели разместить реабилитационный центр для инвалидов. По версии следствия, реальная стоимость объекта намного ниже.

Ранее 20 ноября обыски по делу о коррупции прошли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.