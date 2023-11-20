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09:00, 20 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали браконьеров за добычу трепанга

ФСБ: на Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 7 миллионов рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Сахалине пограничники задержали у озера Буссе браконьеров за незаконную добычу дальневосточного трепанга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление УФСБ России по Сахалинской области.

По данным ведомства, у фигурантов изъяли 320 килограммов морских животных на сумму 7,2 миллиона рублей. Более 5,3 тысячи трепангов выпустили обратно в водоем, так как разрешения на ловлю граждане не имели. С места инцидента изъяли резиновую лодку, автомобиль и водолазные костюмы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») Уголовного кодекса РФ. Задержанным грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Вологодской области задержали трех инспекторов государственного природного биосферного заповедника, попавшихся на незаконной добыче водных биоресурсов.

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      Екатерина Кашурникова
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