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15:46, 20 ноября 2023Ценности

В сети обругали Меган Фокс из-за подражания Ким Кардашьян

Фото: @meganfox

Фанаты обругали в сети американскую актрису и фотомодель Меган Фокс из-за подражания телезвезде Ким Кардашьян. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость посетила вечеринку, которая была посвящена премии журнала GQ «Мужчина года». Для мероприятия она выбрала белое асимметричное платье длины мини с глубоким декольте и заостренными углами на корсете. Также звезда надела прозрачные туфли с сияющими стразами на ремешках.

Однако поклонники не оценили образ Меган Фокс, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Она такая красивая, но утратила свою личность и стала как все», «Ким Кардашьян, это ты?», «Тот же хирург, что и у Ким Кардашьян? Их лица выглядят одинаково», «Тебе пора бы взять отпуск и отдохнуть», «Где твоя индивидуальность, Меган?» — возмущались они.

В октябре сообщалось, что Меган Фокс отложила свадьбу со своим женихом Колсоном Бейкером, более известным как рэпер Machine Gun Kelly. При этом источник отметил, что Фокс и Бейкер по-прежнему вместе, но возвращаться к планированию церемонии не хотят.

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      Мария Винар
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