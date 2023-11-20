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11:49, 20 ноября 2023Бывший СССР

В ВСУ признали нежелание украинцев воевать за Крым и Донбасс

Капитан ВСУ Омелян: у Украины нет еще 500 тысяч солдат, готовых воевать за Крым

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У Украины нет достаточного количества солдат, готовых воевать за Крым и Донбасс. Нежелание украинцев участвовать в боевых действиях признал капитан вооруженных сил республики (ВСУ) Владимир Омелян в интервью изданию The Guardian.

Капитан заявил, что киевский режим сможет захватить эти территории, если найдет 300-500 тысяч солдат и получит нужное количество истребителей F-16. При этом он подчеркнул, что не видит 500 тысяч украинцев, готовых расстаться с жизнью.

По словам Омеляна, Киев мог бы пойти на переговоры с Москвой для прекращения огня, но только с целью вступления в НАТО и усиления своей армии.

Ранее стало известно, что российские штурмовики пробили коридор в обороне ВСУ на авдеевском направлении. Занятые позиции позволяют контролировать развязку на южном выезде из Авдеевки.

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      Алевтина Запольская
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