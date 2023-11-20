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07:55, 20 ноября 2023Среда обитания

Известный синоптик предрек 2023 году звание самого жаркого на Земле

Вильфанд: 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Текущий год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Такое звание 2023 году предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — заявил известный синоптик, используя данные Всемирной метеорологической организации. Вильфанд объяснил, что ситуация обусловлена двумя факторами. Один из них — растущая концентрация выбросов парниковых газов. Второй — природный феномен Эль-Ниньо, из-за которого прогревается экваториальная часть Тихого океана и возникают волны тепла в некоторых частях планеты.

По прогнозам метеоролога, влияние Эль-Ниньо сохранится как минимум до весны 2024 года. Поэтому следующий год, считает Вильфанд, тоже не будет холодным.

Ранее ученые агентства Copernicus Climate Change Service заявили, что 2023 год может стать самым теплым более чем за последнюю сотню тысяч лет. Исследователи отмечают, что в предыдущие годы, когда был побил температурный рекорд, также происходило Эль-Ниньо.

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      Нина Ташевская
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