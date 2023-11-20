Витамин В12 признали важнейшим веществом для регенерации тканей

Nature Metabolism: витамин В12 признали важным для регенерации тканей

Испанские специалисты из Института биомедицинских исследований в Барселоне (IRB Barcelona) признали витамин В12 важнейшим веществом для регенерации тканей. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В ходе исследования авторы сосредоточились на репрограммировании клеток — процессе возврата зрелых специализированных клеток в состояние индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Другими словами, имитировании ранних фаз восстановления тканей. В эксперименте на мышах команда обнаружила, что при этом процессе у животных потребляется большое количество витамина В12. В свою очередь, недостаток витамина задерживает и ухудшает некоторые аспекты клеточного перепрограммирования.

Полученные выводы удалось подтвердить на клеточной модели язвенного колита. Так, клетки кишечника, инициирующие восстановление, регенерировались эффективнее при введении дополнительного витамина В12. Предполагается, что пациентам с заболеваниями кишечника потенциально полезно назначать соответствующие добавки.

В январе 2022 года сотрудники из Университета Рединга пришли к выводу, что прием высоких доз витамина В6 помогает снизить вероятность депрессии и сократить симптомы тревожности.